Zango verbetert tien jaar oud wereldrecord indoor hink-stap-springen

Hij kwam tot een afstand van 18,07 meter, 15 centimeter verder dan het oude record dat sinds 2011 met 17,92 meter op naam stond van de Fransman Teddy Tamgho, de coach van de Burkinees. Zango, die brons behaalde op de WK van 2019 in Doha, is ook de eerste atleet uit het Afrikaanse land die een wereldrecord in de atletiek op zijn naam zet. Hij bewaarde in Aubière zijn beste sprong voor het laatst; in zijn zesde poging zweefde hij over de 18 meter.