Zarco stopt eind dit jaar bij KTM ondanks dat contract doorloopt

Zarco veroverde in 2015 en 2016 de wereldtitel in de Moto2, waarna hij overstapte naar de koningsklasse MotoGP. De Fransman eindigde daarin in twee jaar bij Yamaha zes keer op het podium en veroverde vier keer poleposition. Zowel in 2017 als 2018 werd Zarco zesde in het WK.