Zege én nederlaag voor basketballers op WK 3x3 in Amsterdam

Servië heerst al jaren in het 3x3-basketbal. Het Nederlands team won nog nooit van de Oost-Europeanen; ook in naderend onweer met het Rijksmuseum als decor lukte het niet. Hoewel de ploeg, bestaande uit Jesper Jobse, Dimeo van der Horst, Aron Roijé en Sjoerd van Vilsteren in het eerste deel van de wedstrijd kon aanklampen, moest het in de laatste minuten toezien dat Servië makkelijker scoorde.

Uitblinker bij Oranje was Roijé, bijgenaamd ‘Royal Flush’. Hij hield met zijn scores het team lang in de wedstrijd. ,,Verdedigend waren we gelijkwaardig, maar wij kwamen er aanvallend minder goed door. En als je van Servië wilt winnen, moeten de defensie en aanval top zijn. We zitten er dichtbij.’' Roijé hoopt Servië later in het toernooi nogmaals tegen te komen. ,,Het liefst in de finale. We willen in eigen land wel iets moois laten zien.’’