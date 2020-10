Zege Morbidelli in MotoGP, Mir verstevigt leiding in WK

De Japanner Takaaki Nakagima (Honda) beleefde weinig plezier aan zijn eerste poleposition ooit. Hij vloog al in de eerste ronde van de baan af en kon de race niet vervolgen. Morbidelli nam de leiding over en stond deze niet meer af.

Rins zat vrijwel de gehele race kort achter hem, maar was geen moment in staat de Italiaan echt te bedreigen. Mir startte als twaalfde en stuurde zijn machine in de beginfase kundig naar voren. Zijn opmars bracht hem naar de derde plaats en kostbare punten voor het kampioenschap. Hij liep uit op de Fransman Fabio Quartararo (Yamaha), die in de GP van Teruel pas als achtste over de meet kwam.