Zeilduo Berkhout en Zegers plaatst zich voor Spelen in Tokio

Op de laatste dag finishten Zegers en Berkhout als tiende en elfde. Daardoor zakten ze een plaatsje in het klassement. De Britse zeilsters Hannah Mills en Eilidh McIntyre behieDe zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout hebben zich ondanks de twaalfde plaats op het WK 470 in Enoshima geplaatst voor de Spelen van Tokio 2020. Op de wateren waar volgend jaar om de olympische titels wordt gevaren, was een plaats bij de beste zes landen die zich nog niet geplaatst hadden voldoende voor een ticket voor de Spelen. Het toernooi zit erop voor het Nederlandse duo, slechts de beste tien boten komen terug voor de medalrace.