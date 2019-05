Zeiler Postma beëindigt carrière

Postma deed drie keer mee aan de Olympische Spelen. Zijn beste resultaat was de vierde plaats in Londen 2012, waar hij lang meedeed om het goud. Ook in Peking 2008 en Rio 2016 was de Fries erbij. Postma behaalde negen nationale titels en streed ook op wereldkampioenschappen vaak voorin mee. Een wereldtitel behaalde hij nooit. ,,Hoogtepunten raken je, dieptepunten raken je. Het is sport, het is een hele reis en alles is een belevenis geweest”, zei Postma, die het topzeilen zal missen. ,,Zeilen met wind en golven, op wat voor boot dan ook, is grandioos.’’