Zeilteam Bes wint vierde etappe Ocean Race

Bemanningslid en oud-olympisch zeilster Bes kon haar geluk niet op. ,,Dit is te gek om mee te maken", reageerde ze. ,,Ik kan het bijna niet bevatten dat we hier in Hongkong, de thuishaven van Scallywag, als eerste aankomen. Het is bizar wat we allemaal hebben meegemaakt, zoals Alex Gough die overboord sloeg. Hoe we daarop hebben gereageerd, maakt me zo trots."