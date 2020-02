Zeldzame zege basketballers in Turkije

De Nederlandse basketbalploeg is de kwalificatiecyclus voor het EK van 2021 goed begonnen. De ‘Orange Lions’ waren in Ankara het hoger aangeslagen Turkije de baas. In het laatste kwart nam de Nederlandse ploeg afstand van de thuisploeg: 65-72.

Voor Nederland, 44ste op de wereldranglijst, was het de eerste zege op Turkije sinds 1986 en de eerste overwinning in Turkije sinds 1978. Turkije neemt de vijftiende plaats in het mondiale klassement in.

Charlon Kloof was topscorer met 27 punten. Ook Yannick Franke (16 punten) en Worthy de Jong (12 punten) haalden de dubbele cijfers bij de bezoekers. Oranje speelde zonder Shane Hammink, die in de aanloop naar het duel met Turkije zijn hand brak.

Voor de nieuwe bondscoach Maurizio Buscaglia was de zege een mooie opsteker. Hij is sinds augustus vorig jaar in functie, als opvolger van Toon van Helfteren.