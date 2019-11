Zesvoudig All Star Gasol levert contract in bij Trail Blazers

Olympisch Stadion in Tokio gereed

19 november De bouw van het nieuwe Olympisch Stadion in Tokio is afgerond, ruim op tijd voor de Zomerspelen van 2020. De officiële opening is op 21 december gepland, na de laatste kwaliteits- en veiligheidscontroles, meldde de Japanse sportraad. Het eerste evenement is de finale van het voetbaltoernooi om de Emperor's Cup op nieuwsjaarsdag.