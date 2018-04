Zeven landen azen op Winterspelen 2026

Het gaat om de Europese steden Graz (Oostenrijk), Erzurum (Turkije), Sion (Zwitserland), Stockholm (Zweden) en Milaan-Turijn (Italië), het Canadese Calgary en het Japanse Sapporo. Het International Olympisch Comité wijst de Spelen van 2026 in september 2019 toe. De Winterspelen van 2022 vinden plaats in Peking.

De zeven steden moeten de komende maanden hun bid officieel maken. IOC-baas Thomas Bach toonde zich verheugd met de vele kandidaten. ,,Ik ben heel blij met de interesse van de nationale comités en deze steden voor de organisatie van de Olympische Winterspelen'', zei IOC-baas Thomas Bach, die de eisen heeft versoepeld waaraan kandidaat-steden moeten voldoen. ,,We zijn een andere weg ingeslagen. Ons doel is niet om een recordaantal kandidaten te hebben, maar om de beste stad te kiezen die de beste Spelen kan organiseren voor de beste atleten in de wereld.''

In het verleden trokken steden soms tientallen miljoenen euro's uit voor campagnes en liepen de organisatiekosten op tot vele miljarden. Die hoge kosten leidden ertoe dat geïnteresseerde steden afhaakten of zelfs tot een gebrek aan kandidaten.

Het is de bedoeling dat de IOC-leden in september volgend jaar in Milaan beslissen waar de Winterspelen van 2026 worden gehouden. De komende twee Spelen zijn op Aziatische bodem, in Tokio (2020, zomer) en Peking (2022, winter). Parijs organiseert de Zomerspelen van 2024, vier jaar later is Los Angeles aan de beurt.