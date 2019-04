Zeventien zwemmers naar WK in Zuid-Korea

Tien zwemmers zijn voorgedragen voor individuele nummers onder wie Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk en Kira Toussaint.



Rosey Metz en Tes Schouten hebben voldaan aan de limiet voor debutanten op de 50 meter schoolslag, maar deze startplekken worden pas op 23 juni officieel bevestigd.



Het team kan nog groeien, meldt de KNZB. Zwemmers kunnen zich nog bij de ONK in Amersfoort en de Sette Colli in Rome in juni kwalificeren voor individuele nummers. De zwemmers voor de open waterwedstrijden worden op 29 mei bekendgemaakt.