Zij schitterden net als Cori Gauff al voor hun zestiende

Nadia Comaneci

Nog een jaar jonger dan Cori Gauff was Nadia Comaneci toen ze van de jury de eerste perfecte score in het turnen ooit kreeg. Een tien, op de brugoefening van de Olympische Spelen van 1976 in Montreal. Daar bleef het niet bij, dat toernooi kreeg ze nog zes tienen. Allemaal op de balk of de brug. Dat kon het scorebord toen nog niet aan, in plaats van 10 stond er 1.0. Het was voor de pas 14-jarige Roemeense een opmaat naar meer. Na drie gouden, een zilveren en een bronzen medaille in Canada, won Comaneci vier jaar later in Moskou nog twee keer goud en twee keer zilver.

Volledig scherm Nadia Comaneci op de Olympische Spelen van Montréal in 1976. © -

Sarah Sjöström

Ook vijftien jaar oud was Sarah Sjöström toen ze voor het eerst wereldrecords brak. En dat in een sport die zeker niet voor kleine meisjes is. Voor haar eerste wereldrecord had de Zweedse zwemster al toegeslagen. Zo nam ze als 14-jarige Inge Dekker in Eindhoven haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag brutaal af. Meer dan tien jaar later is ze niet alleen Europees-, maar ook Olympisch- en wereldkampioen. Daarnaast is ze houdster van zes wereldrecords.

Volledig scherm De 14-jarige Sarah Sjöström met haar gouden plak in 2008. © Soenar Chamid

Freddy Adu

Het voetbal kent ook vele tienersensaties, van wie Freddy Adu misschien wel de meest bekende is. Op 30-jarige leeftijd nog niet echt doorgebroken, maar zijn start als 14-jarige was veelbelovend. Als jongste debutant ooit in de MLS werd de Ghanese Amerikaan ‘de nieuwe Pele’ genoemd. Dat kwam er nooit van. Adu voetbalde buiten Amerika in Portugal, Frankrijk, Griekenland, Turkije, Brazilië, Servië en zelfs Finland, maar werd nergens een vaste waarde. Na 13 clubs in 8 landen is de nu 30-jarige aanvaller gestopt.

Volledig scherm Freddy Adu op het WK onder 20 jaar in Nederland in 2005. © gpd

Diego Maradona en Sergio Agüero

Eén van de beste voetballers ooit was er ook vroeg bij: tien dagen voor Maradona’s zestiende verjaardag debuteerde hij op het hoogste niveau in Argentinië. Het duurde niet lang voordat ‘Pluisje’ bij Argentinos Junior zijn eerste doelpunt te pakken had. Dat was tegen San Lorenzo. Opvallend is dat Sergio Agüero – later Maradona’s schoonzoon – tegen die club debuteerde. De huidige spits van Manchester City deed dat ook op zijn vijftiende, namens Independiente. Hij verbrak daarmee het jarenlange record van Maradona.

Volledig scherm Diego Maradona en Sergio Agüero in 2008. © EPA

Wim Kras

Natuurlijk kent Nederland ook bijzonder jonge topsporters. Zo was de jongste eredivisiedebutant ook nog geen 16 jaar oud. Wim Kras was 15 jaar en 290 dagen toen hij door de elftalcommissie (!) van FC Volendam rijp genoeg werd geacht voor de wedstrijd tegen Ajax in 1959. Een doorslaand succes was dat niet; het andere Oranje verloor met 3-0. Kras speelde daarna tot 1974 zo’n 400 duels bij de Volendammers.