Zilver voor Joris Nieuwenhuis bij beloften: 'Beste race van het jaar'

Het goud ging ditmaal naar de Belg Eli Iserbyt. De Fransman Yan Gras legde beslag op brons. De Brit Thomas Pidcock, vooraf gezien als topfavoriet, kwam er niet aan te pas in de Limburgse modder.



Nieuwenhuis kon leven met zijn tweede plaats. ,,Toen ik op het podium stond en het Belgische volkslied hoorde dacht ik wel even: dit is jammer. Maar als ik naar mijn seizoen kijk, dat gewoon minder was, en denk aan de pech die ik had met mijn schoen in de eerste ronde, moet ik gewoon tevreden zijn'', vertelde de veldrijder uit Zelhem. ,,Dit was de beste wedstrijd van dit seizoen, zeker na zo'n moeilijk seizoen.''



Later vandaag wordt het WK bij de senioren verreden. Nederlander Mathieu van der Poel is daar de gedoodverfde favoriet.