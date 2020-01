Zonderland begint jacht op Olympische Spelen in Australië

Zonderland miste in oktober bij de WK in Stuttgart met het team en individueel een ticket voor Tokio 2020. Voor toestelspecialisten is er een achterdeur om alsnog op de Spelen te belanden door het wereldbekerklassement te winnen. De olympisch kampioen van Londen 2012 miste in het najaar de wedstrijd van Cottbus door een operatie aan zijn voorhoofdsholtes. De Japanner Hidetaka Miyachi, eveneens nog zonder startbewijs voor de Spelen, boekte daar zijn derde zege. Zonderland staat op twee, kan de stand weer recht trekken en met hogere scores eventueel de leiding nemen.



Na Melbourne volgen er nog wereldbekerwedstrijden in Bakoe en Doha. De wedstrijden in Melbourne beginnen op 20 februari.