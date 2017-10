Zonderland en Deurloo pakken zilver en brons op WK turnen

Epke Zonderland is er bij de WK turnen in Montreal net niet in geslaagd voor de derde keer in zijn loopbaan de wereldtitel aan de rekstok te veroveren. Hij pakte zilver, Bart Deurloo brons.

De Fries, olympisch kampioen van Londen 2012, miste onderweg de rekstok met één hand en slingerde even aan één arm. Zijn oefening met één combinatie van vluchtelementen en twee losse leverde desondanks een score van 14,233 op. De Kroaat Tin Srbic ging daar verrassend overheen: 14,433. Bart Deurloo pakte in zijn eerste WK-toestelfinale het brons: 14,200.

Zonderland miste na de Cassina/Kovacs de rekstok met zijn linkerhand en maakte aan één arm een draai om zijn oefening nog te vervolgen met twee losse vluchtelementen en een geslaagde afsprong.

Deurloo, als eerste in actie gekomen, slaagde er niet in zijn gewenste 'triple' uit te voeren. Na de combinatie van vluchtelementen Kovacs/Cassina kwam hij niet goed uit om de Kolman er meteen achteraan te doen. Met de Yamawaki als vierde vluchtelement en een klein stapje bij de afsprong kwam Deurloo tot 14,200.

Twee Nederlanders in de WK-finale op rek was pas één keer eerder voorgekomen. In 2007 in Stuttgart werden Zonderland en Jeffrey Wammes respectievelijk vierde en vijfde.

Zonderland was in 2012, 2013 en 2014 de koning van het rekturnen. Met zijn drievoudige combinatie van vluchtelementen verbaasde hij op de Spelen van Londen de turnwereld. De jaren erop volgden twee wereldtitels met een oefening waarin hij twee keer twee vluchtelementen combineerde. Het waren optredens die ook erna door niemand werden overtroffen. In Montreal leek hij zijn oude niveau te naderen, maar ging het in de finale toch mis. Hoewel hij knap aan de rekstok bleef hangen en met zilver in ieder geval een medaille mee naar huis nam.