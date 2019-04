Zonderland kan op EK in Polen vrijuit turnen

‘Laatbloei­er’ Roy Meyer vroeg in vorm

9 april Hij is een laatbloeier, zo zegt zwaargewicht Roy Meyer (27), desondanks won hij gisteren – relatief vroeg in dit pre-olympische judoseizoen – de Grand Prix van Antalya in de klasse tot 100 kilogram. Een week eerder was Meyer al goed voor brons in Tbilisi. ,,Dit belooft wat voor de rest van het seizoen.”