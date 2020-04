Zonderland ziet Spelen wel zitten na doorslaggevend gesprek: ‘De intentie is er’

Deze zomer zou Zonderland op de Olympische Spelen zijn laatste toernooi turnen om in januari te starten met zijn vervolgopleiding tot sportarts. Dat de Spelen werden verplaatst naar 2021 bracht de turner daarom in een spagaat. ,,Ik moest het even laten bezinken en beslis er natuurlijk niet alleen over", vertelt Zonderland ruim een week later en inmiddels trainend aan de rekstok in een leegstaand pand.



De stem van zijn vrouw Linda telde klaarblijkelijk zwaar want een gesprek met haar gaf de doorslag. ,,Zij staat er ook positief in. Er zijn nog allerlei haken en ogen, bijvoorbeeld hoe de kalender eruit gaat zien, hoe het verder gaat met de kwalificatie. Pas wanneer dat duidelijk is kan ik een planning gaan maken.”

Volledig scherm Epke Zonderland met zijn vrouw Linda na aankomst op Schiphol in 2014. © ANP

Lege schuur

Zonderland (33) keerde terug van een gestaakte wereldbekerwedstrijd in Bakoe toen in Nederland de bewegingsvrijheid ernstig werd beknot om het verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Anderhalve week kon hij slechts thuis met wat krachtapparaten trainen of hing hij in de tuin aan een boom. Een oproep op de radio of er een lege schuur beschikbaar was waar een rekstok geplaatst kon worden leverde wat reacties op, concreet werd een tip van zijn buren. ,,Er was een oud fitnessgebouw dat leegstond vanwege een verbouwing. Ook dat werk lag stil vanwege het coronavirus. Er staat nu een rekstok waar ik goed op kan trainen."

Wat zijn eerste doel wordt, is nog onduidelijk nu de sport stilligt. Er stond nog één wereldbekerwedstrijd in Doha op het programma die de kwalificatiereeks voor de toestelspecialisten afsluit. Zonderland staat er goed voor en had alleen nog de Japanner Hidetaka Miyachi te vrezen. Die leek de strijd met de olympisch kampioen van Londen 2012 te hebben opgegeven, maar is dat over een aantal maanden nog zo?

Quote Maar er is elk jaar weer die spanning. Kan ik nog concurre­ren met de besten?