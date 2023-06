Zonta van den Goorbergh vecht tegen tranen na mislukte TT Assen: ‘Mijn slechtste wedstrijd ooit in Moto2'

met samenvattingNee, het was zeker niet het weekend van Zonta van den Goorbergh. De 17-jarige coureur uit Breda kwam vrijdag hard ten val en kon mede daardoor op zondag niets klaarspelen tijdens de TT Assen . Hij wacht nog altijd op zijn eerste punten in de Moto2. Na afloop verscheen hij geëmotioneerd voor de camera.

De zoon van oud-coureur Jurgen van den Goorbergh ging vrijdag hard onderuit. Hoewel hij weinig fysieke schade opliep, had de val zijn weerslag op de rest van het weekend. Van den Goorbergh kampte met stijve spieren, had last van zijn pols en was vooral blij dat hij goed wegkwam.

De crash zorgde er voor dat het weekend niet optimaal verliep. Ook de race zelf werd totaal niet wat Van den Goorbergh er van had verwacht. Hij won nog drie plekjes ten opzichte van de startpositie, maar kwam niet verder dan de twintigste plaats en is nog altijd puntloos in de Moto2.

Daar baalde de jongeling flink van, zo bleek in gesprek met Ziggo Sport. ,,Mijn slechtste wedstrijd ooit in de Moto2. Ik heb alles gegeven, kan nauwelijks op mijn benen staan.” Om er vervolgens, al vechtend tegen de tranen, aan toe te voegen: ,,Ik denk dat de crash van vrijdag een grote impact heeft gehad dan gedacht.”

Ik heb hem denk ik nog nooit zo slecht zien rijden Jurgen van den Goorbergh

Tijdens de race merkte hij al snel dat het een moeilijk verhaal zou worden. ,,Ik kon niet meer soepel rijden. Of dat iets met de crash te maken heeft, misschien...” Ook vader Jurgen zag dat het weekend in het water viel. ,,Ik heb hem denk ik nog nooit zo slecht zien rijden.” Hij wijst naar de val op vrijdag als boosdoener. ,,Daar is het fout gegaan. Dan probeer je het wel om te draaien, maar in zijn hoofd en in zijn lichaam is dat niet gelukt.”

Zijn Belgische ploegmaat Barry Baltus van Fietsen Olie Racing GP-team ging het een stuk beter af. Hij werd twaalfde en sprokkelde weer wat WK-punten. De winnaar van de Moto2-race was Jake Dixon. Tony Arbolino, de leider in het WK, werd zevende.

Volledig scherm Zonta van den Goorbergh (NED) kwam vrijdag hard ten val tijdens de tweede vrije training. Zelf kwam hij er goed vanaf, maar het had zijn weerslag op de rest van het weekend. © ANP

Volledig scherm Zonta van den Goorbergh tijdens de TT van Assen © ANP