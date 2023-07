Zoon van LeBron James ontslagen uit ziekenhuis na hartstilstand tijdens basketbaltraining

USC eerstejaars Bronny James is ontslagen uit het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles nadat hij met succes is behandeld voor een plotselinge hartstilstand. James, de zoon van NBA-ster LeBron James, kreeg maandag een hartstilstand op training. Hij werd gereanimeerd en meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een verklaring van dokter Merije Chukumerije kwam hij daar al volledig bij bewustzijn aan. Na de nodige onderzoeken mocht het jonge baskettalent het ziekenhuis verlaten om te rusten.

,,Hoewel zijn onderzoek nog gaande is, zijn we hoopvol over zijn verdere vooruitgang en worden we aangemoedigd door zijn reactie, veerkracht en de steun van zijn familie en de gemeenschap”, aldus dokter Chukumerije.

Hartaanval tijdens training

De schrik zat er afgelopen week goed in. ,,Tijdens een training gisteren kreeg Bronny James een hartaanval”, meldde de familie van James in een verklaring. ,,Bronny kreeg de eerste hulp van de medische staf, daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. LeBron en Savannah, de moeder van Bronny, bedanken de staf van zijn club enorm voor het ongelooflijke werk en toewijding.”

Bronny komt volgend seizoen uit voor de University of Southern California Trojans, kortweg de USC Trojans, in Los Angeles. Dat is een team in de hoogste afdeling van het collegebasketbal. Hij geldt als een aanstormend talent. Volgens kenners zou hij binnenkort de opstap naar de NBA kunnen maken. Zijn vader liet in het verleden al weten dat het een droom zou zijn om samen in de competitie aan te treden.

LeBron James heeft drie kinderen: Bronny, Bryce en Zhuri.

