Zuid-Korea en Noord-Korea willen Spelen 2032 samen organiseren

Volgens Do zouden gezamenlijk georganiseerde Spelen een goed vervolg zijn op de geslaagde Winterspelen in zijn land, waar de deelname van enkele Noord-Koreaanse sporters meehielp de spanning tussen beide landen te doen afnemen. ,,Het is een idee om de Spelen in Seoul en Pyongyang (de hoofdstad van Noord-Korea) te houden. Ik hoop dat sport meehelpt aan het bewaren van de vrede in Noordoost-Azië'', aldus Do. De regio is goed toebedeeld want de komende Spelen zijn in 2020 in Tokio, terwijl de Winterspelen van 2022 in Peking worden gehouden.