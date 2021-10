Zusje van titelverdediger Van Foreest doet ondanks verloren rechtszaak mee aan NK schaken

,,Het is met name spijtig dat Lucas van Foreest als kampioen van Nederland niet komt”, aldus Van Wely. ,,Maar goed, daar komt een andere speler voor in de plaats. Als de ene afhaakt, is de ander ‘happy’. Het is wel vervelend dat het op deze manier gaat. De regelgeving wat betreft de qr-codes is erg vaag. Eigenlijk wil je dat niet toepassen als het niet nodig is. Maar als organisatie kunnen we geen kant op. Dan is het ook gewoon: we doen het zo of anders niet.”