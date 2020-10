Zwaargewicht Khbabez stapt over naar kickboksorganisatie Glory

De Marokkaans-Nederlandse Khbabez begon zijn kickbokscarrière in 2013 en werd binnen twee jaar tweevoudig wereldkampioen. Hij bleef vervolgens tot november 2019 ongeslagen en versloeg kickboksers als Anderson Silva, Ibrahim El Bouni en Andrei Stoica. Hij verloor vorig jaar de wereldtitelstrijd van Roman Kryklia uit Oekraïne.



,,Ik kom niet om punten te scoren, ik kom om te winnen. Iedereen die voor mij staat in de ring wil van me afpakken waar ik al jaren voor vecht, alles wat ik de afgelopen tijd heb opgebouwd. Dat laat ik gewoon niet gebeuren”, aldus een vastberaden Khbabez. ,,Bij Glory ben ik nu op het hoogste niveau. Ik heb nieuwe doelen gesteld, om de nummer één zwaargewicht te worden. Die riem gaat op een dag van mij zijn.”