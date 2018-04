Zwaargewicht Roy Meyer: baggervet, beresterk en trots

Gregorius etaleert wederom ongekende vorm bij de Yankees

7:25 Voor de vierde wedstrijd op rij heeft de Nederlandse honkballer Didi Gregorius een homerun geslagen voor zijn club de New York Yankees. De korte stop sloeg dit keer toe in de derde inning. Het was al de negende homerun van het seizoen voor de 28-jarige geboren Amsterdammer.