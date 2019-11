Zwaargewichten grijpen naast medailles in Osaka

Video De Vries door straf toch buiten punten in Formule E

23 november Nyck de Vries heeft toch geen punten overgehouden aan de tweede race van dit seizoen in de Formule E. De 24-jarige Fries, die dit jaar kampioen werd in de Formule 2, kwam op het circuit van Diriyah in Saudi-Arabië als zevende over de finish. Enkele uren na de race meldde de organisatie echter dat De Vries door een tijdstraf is teruggezet naar de zestiende plaats.