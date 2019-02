Zware knieblessure voor wereldkampioene Stuhec

De eerste diagnose wijst op een gescheurde kruisband. Voor Stuhec is het seizoen daarmee voorbij. De winst in Crans-Montana ging naar Sofia Goggia uit Italië.



De 28-jarige Sloveense prolongeerde twee weken geleden bij de WK in Åre haar wereldtitel op de afdaling. Stuhec stond toen desondanks in de schaduw bij Lindsey Vonn, de Amerikaanse skidiva die in haar laatste race brons pakte.