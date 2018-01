Zweden na bloedstollende halve finale naar handbalfinale EK

Visser bereikt meteen WK-limiet bij eerste race in Berlijn

26 januari Nadine Visser heeft in haar eerste race van dit seizoen direct voldaan aan de limiet voor de WK indoor op de 60 meter horden. De 22-jarige Noord-Hollandse noteerde bij de Istaf Indoor in Berlijn in de series 7,99 seconden, ruim onder de limiet van 8,14.