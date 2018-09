Zwemfinales Tokio 2020 midden in de Nederlandse nacht

Het schema zal in elk geval niet met gejuich zijn ontvangen door de Japanse zwemfederatie. Die liet al weten het niks te vinden dat de finales in de ochtenduren worden afgewerkt. IOC en FINA komen vooral de Verenigde Staten tegemoet en tv-station NBC, dat voor miljarden de uitzendrechten verwierf. Het Amerikaanse tv-publiek krijgt de strijd om de medailles in de populaire avonduren voorgeschoteld. In Nederland is het dan midden in de nacht.