Zwemvriendinnen zien dagdromen uitkomen met goud en brons

In de auto op weg naar de Europese titelstrijd op de 10 kilometer in Loch Lomond zaten Sharon van Rouwendaal en Esmee Vermeulen vanochtend wat te dagdromen. ,,We hadden het erover hoe gaaf het zou zijn als we met z’n tweeën op het podium zouden staan”, vertelde Esmee Vermeulen. Enkele uren later ging de wens van de twee vriendinnen in vervulling.

Door Natasja Weber

Sharon van Rouwendaal veroverde in Loch Lomond goud op de tien kilometer. Daags na haar overwinning op de 5 kilometer stond de olympisch kampioene opnieuw op de hoogste trede van het podium. En naast haar mocht Esmee Vermeulen plaatsnemen. De 22-jarige Zaandamse behaalde een fraaie bronzen medaille; haar eerste individuele medaille op een groot zwemtoernooi.

Na tienduizend meter zwemmen was Vermeulen helemaal beduusd van haar derde plek. ,,Toen ik uit het water kwam, besefte ik het nog helemaal niet. Opeens vloog Sharon om mijn nek om me te feliciteren. Deze medaille is echt heel speciaal”, zei Vermeulen na de huldiging. De Noord-Hollandse maakte vorig jaar de overstapte van het binnenbad naar het openwater. ,,De switch heeft goed uitgepakt. Al vind ik wel leuk om af en toe een estafette te zwemmen in het zwembad.”

Van Rouwendaal leek na haar tweede gouden plak in twee dagen bijna nog blijer voor Vermeulen dan voor zichzelf. ,,Ik ben blij voor Esmee. Ik heb haar de hele week een beetje zitten opnaaien en ook wat tips gegeven. Ik zei: na anderhalve ronde moet je goed opletten, dan ga ik versnellen. Ik zag tijdens de race dat Esmee goed was. Maar ik had geen idee dat ze al die andere meiden nog voorbij was gegaan. Dat zag ik pas toen ik uit het water stapte en haar als derde zag finishen.”

Irritant

Na haar succesvolle 5 kilometer van woensdag voelde Van Rouwendaal zich vanochtend ‘niet zo soepeltjes’. Desondanks zwom ze van meet af aan kop. In de laatste van vier ronden over 2,5 kilometer vocht ze alleen nog samen met Giulia Gabbrielleschi uit Italië om de EK-titel op de olympische afstand. ,,Die Italiaanse was de hele tijd op mijn voeten aan het tikken. Echt irritant. Dan wilde ze laten voelen dat ze er nog was. Toen ik in de laatste vierhonderd meter even versnelde voelde ik opeens geen getik meer.” Gabbrielleschi was gelost en de 24-jarige Nederlandse kilometervreter ging na 1 uur en 54 minuten zwemmen onbedreigd op de finish af. Tweemaal goud in de pocket voor Van Rouwendaal.