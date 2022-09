A1 tussen Beekbergen en Hoevelaken afgesloten in avond en nacht: ‘Extra reistijd 10 tot 30 minuten’

Rijkswaterstaat voert de herstelwerkzaamheden in fases uit. De eerste fase is van 6 tot en met 16 september. Dan is de A1 afgesloten vanaf knooppunt Hoevelaken tot Barneveld in de richting van Apeldoorn. Van 6 tot 16 september tussen 20.00 en 06.00 uur op doordeweekse dagen. Op zaterdagochtend werkt Rijkswaterstaat door tot 10.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de A12 en de A30.

Barneveld-Hoevelaken

De A1 gaat vanaf Barneveld tot knooppunt Hoevelaken in de richting van Amersfoort dicht van 9 tot 20 september tussen 20.00 en 06.00 uur op doordeweekse dagen. Op zaterdagochtend werkt Rijkswaterstaat door tot 10.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de A30 en de A12.

Barneveld-Kootwijk

Barneveld tot Kootwijk in de richting van Apeldoorn is van 21 en 22 september tussen 20.00 en 06.00 uur en op 23 september tussen 20.00 tot 10.00 uur afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de A30, A12 en de A50.

Kootwijk-Barneveld

De A1 is van 26 tot 29 september afgesloten vanaf Kootwijk tot Barneveld in de richting van Amersfoort tussen 20.00 en 06.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de A50, A12 en de A30.

Kootwijk-Beekbergen-Apeldoorn

De weg van Kootwijk tot knooppunt Beekbergen in de richting van Apeldoorn is afgesloten van 30 september tussen 20.00 en 06.00 uur, van 3 tot 6 oktober tussen 20.00 en 06.00 uur en op 7 oktober tussen 20.00 en 10.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de A30, A12 en de A50.

Kootwijk-Beekbergen-Amersfoort

In de laatste fase, van 10 tot 19 oktober, is de A1 vanaf Kootwijk tot knooppunt Beekbergen in de richting van Amersfoort afgesloten tussen 20.00 en 06.00 uur op doordeweekse dagen, op zaterdagochtend tot 10.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de A50, A12 en de A30.

Wat gaat Rijkswaterstaat doen?

De werkzaamheden bestaan uit het herstellen van het asfalt op verschillende locaties. Hiervoor wordt eerst een deel van het asfalt gefreesd om vervolgens een nieuwe asfaltdeklaag en markeringen aan te brengen.

De herstelwerkzaamheden zijn nodig om de kwaliteit van de snelweg op niveau te houden. Zo worden schades aan het wegdek voorkomen wat weer voor een vlotte en veilige doorstroming zorgt.