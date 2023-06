Aanrijding tussen personenwagen en busje leidt tot fikse vertraging op A50 bij Apeldoorn, weg inmiddels weer vrij

indebuurt.nl Een kijkje in de festival­tuin van Margien en Michel: 'We hebben hier weleens concerten gehad'

Toen Margien de Vries en haar man Michel van As in 1992 een inmiddels meer dan honderd jaar oude woning aan de Trekweg betrokken, was alles nog in originele staat. De tuin kon dan ook wel wat aandacht gebruiken. 31 jaar later kom je ogen tekort in de festivaltuin van het koppel. “Het is ons eigen paradijsje.”