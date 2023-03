Achilles laat tegen concurrent zien dat het echt de beste is: ‘Wij hebben tien goede spelers, dat is het verschil’

‘Bijzondere dag’ in Vaassen ondanks afgelas­ting: ‘Onbewust een extra motivatie’

Een bedrukt t-shirt tonen, waarop hij zijn club bedankt voor steun aan Turkse aardbevingsslachtoffers. Vios Vaassen-aanvaller Mehmet Ali Akalin (27) had al bedacht wat hij zou doen, als de linkspoot zaterdag had gescoord. Een afgelasting gooide roet in het eten, maar dat deerde een inzamelingsactie niet. ,,Dit maakt je emotioneel.”