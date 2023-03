Achilles laat zien dat het echt de beste is, door concurrent in kampioensduel te kloppen

Grootscha­li­ge zorgfraude in Apeldoorn: trio moet vrezen voor celstraf

In 2020 werd een Apeldoornse zorgorganisatie al gesommeerd om 160.000 euro aan onterechte declaraties terug te betalen. De vraag is of de kous daarmee af is. De betrokkenen blijkt nu ook nog een (gevangenis)straf boven het hoofd te hangen.