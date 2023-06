Albert Heijn De Eglantier weer open na verbouwing

Bril verraadt verdachte mensensmok­kel­zaak: 3 maanden cel voor helpdesk­frau­de

Karim S. (28) uit Kootwijkerbroek zat al in de Zutphense gevangenis in voorarrest en kan daar nu nog wat langer blijven zitten. De politierechter in Zutphen veroordeelde hem vrijdagmiddag tot drie maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf in verband met het oplichten van een 73-jarige vrouw uit Twello op 4 juni 2021.