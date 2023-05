Alterno kiest voor jonge ambitieuze trainer: ‘Ik vond het tijd om om me heen te kijken’

mijn stentor Dit stuurden jullie in: Zomers bridgen in Apeldoorn • Bijzonder restaurant in Vaassen dankbaar voor steun

Gerrit kijkt vooruit en tipt een zomerse activiteit voor lezers in Apeldoorn, Anniek is blij met de steun voor het bijzondere restaurant De Molenwiek. En Marlinde zoekt deelnemers aan een jongenproject. Dit stuurden onze lezers uit Apeldoorn en de Veluwe deze week in.