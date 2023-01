Alterno mag voor een stunt gaan in de beker na winst op US, Dynamo uitgeschakeld

volleybalDe vrouwen van Alterno hebben de kwartfinale van de beker bereikt door een 3-1 overwinning in Amsterdam op US. In de volgende ronde komt het niet tot een derby met de buren van Dynamo, want die verloren vanavond met 3-0 van Sneek.

De ploeg van Wilfried Groothuis verloor alleen de derde set nipt, maar was in de andere sets duidelijk bovenliggend tegen de ploeg die net als Alterno in de topdivisie uitkomt. De setstanden waren 22-25, 20-25, 25-23, 20-25.

„We zijn op drie momenten even in de problemen geweest, toen we een kleine achterstand hadden, maar we hebben gewoon degelijk gespeeld en hadden meer controle. We spelen nu voor het derde seizoen op rij met grotendeels dezelfde groep en je merkt dat we steeds meer steady kunnen spelen”, constateerde een tevreden Groothuis over de ontwikkeling van zijn ploeg.

In de kwartfinale wacht Sneek, dat net als enkele weken terug duidelijk te sterk was voor de vrouwen van Dynamo, die alleen in de eerste set goed bij konden blijven bij de gedeeld koploper van de eredivisie : 0-3 (24-26, 19-25, 20-25). Groothuis kijkt uit naar dat duel. „We hebben niet de illusie dat we de finale gaan halen, al gebeuren er verrassende dingen in de beker. Wat is er dan mooier dan om in een thuiswedstrijd tegen een topploeg als Sneek afscheid te nemen van de beker óf te stunten.”

De vrouwen van Zwolle konden het in Utrecht niet bolwerken tegen het sterke VV Utrecht. De ploeg van Eric Meijer kon er geen moment een wedstrijd van maken in Utrecht en ging met 3-0 (25-13, 25-22, 25-20) met ruime cijfers onderuit.

Het tweede team van Dynamo was ook nog actief in beker en verweerde zich kranig tegen topclub Lycurgus. De reserves verloren in eigen huis weliswaar met 0-3, maar konden in alle sets goed tegenstand bieden: 19-25, 21-25, 22-25.

Dynamo op 8 februari tegen Keistad

De tegenstander van de mannen het eerste team van Dynamo is inmiddels ook bekend. Zij spelen tegen het Amersfoortse Keistad. Dat duel is overigens op woensdag 8 februari en niet zoals eerder gemeld op 1 februari.