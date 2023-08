Amateurclubs worstelen met vrijwilligersbeleid: ‘Zelfs het eerste team heeft nog geen grensrechter’

Expositie in De Statenhoed in Twello. Grote variatie aan kunst verbeeldt thema: Als de aarde kon spreken

Wat zou de aarde in deze tijd tegen ons willen zeggen? Die vraag stelde Kunstkring Voorst aan haar leden, aan kunstenaars uit de regio en aan inwoners van de gemeente Voorst. Het resultaat is een grote variëteit aan kunstwerken. Ze zijn te zien in galerie De Statenhoed in Twello.