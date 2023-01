‘Amsterdamse toestanden’ op de Veluwe door bezuinigingen op toerisme? ‘Je gooit baby met badwater weg’

Miljarden­be­drijf Van Drie Group neemt omstreden slachterij Gosschalk uit Epe over

De Van Drie Group neemt de omstreden slachterij Gosschalk over. De kalfs- en rundvleesproducent uit Uddel krijgt een meerderheidsbelang in het Eper familiebedrijf, dat eerder in opspraak raakte wegens dierenmishandeling.

30 januari