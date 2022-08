Angst voor de wolf neemt toe in Uddel: ‘De vraag is of dit zijn territorium wordt’

Amsterdam­mer Ahmed vindt rust in Apeldoorn na te zijn bestolen in de hel van Ter Apel

Bestolen. Moe door slapeloze nachten. Onzeker over het vervolg. De asielprocedure die Ahmed Shirwali (25) voor een paar nachten in Apeldoorn heeft gebracht, is een pittige. En een bijzondere: hij zegt al twee jaar in Nederland te wonen en een goede baan te hebben. Nu draait hij mee in de krakende asielmolen.

17:11