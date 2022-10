Aniek uit Apeldoorn keert als musicalster terug in Orpheus: ‘Voel me weer het kind in dat dalmatiër-pakje’

Noem het gerust een kinderdroom. Aniek Venhoeven uit Apeldoorn speelt 140 keer de rol van oma Willemina in Charlie and the Chocolate Factory. De musical is van 19 tot en met 30 oktober te zien in Theater Orpheus. ,,Ik heb zeker een nostalgisch gevoel bij Orpheus. Dan voel ik me weer dat meisje in dat dalmatiër-pakje.’’