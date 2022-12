Animo voor herhaalprik zakt in, GGD sluit locatie en past openingstijden aan

‘Tinder’ voor mantelzor­gers in Apeldoorn: nieuwe app koppelt vraag en aanbod voor hulp

Zoek je iemand die wat huishoudelijke klusjes voor je kan doen? Of iemand die met je mee kan naar de huisarts of je ziekenhuis? Of gewoon iemand voor de boodschappen of een wandelingetje? Binnenkort is dat in Apeldoorn in een handomdraai geregeld, verzekeren de Apeldoornse ondernemers Marco Dees en Jelte de Kiewit.

