Apeldoorn in 2023 met Royal Light Festival vijf volle dagen in de schijnwerpers

Professio­neel gamer Levi uit Apeldoorn (18) ziet droom van individue­le WK-titel al vroeg uiteenspat­ten

Hij werd gezien als een van de topfavorieten. Zelf had hij er ook vertrouwen in dat hij het individuele wereldkampioenschap FIFA in Kopenhagen op zijn naam kon zetten. ,,Dat is mijn doel”, zei professioneel gamer Levi de Weerd (18). Toch is de realiteit anders: de Apeldoorner werd in de poulefase verrassend uitgeschakeld.

17 juli