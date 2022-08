Apeldoorn in diepe rouw na dood Eren (18): ‘Hij was in de bloei van zijn leven’

Hij had net zijn autorijbewijs gehaald. En zijn diploma autotechniek. Eren Uyar was volgens zijn vader een vriendelijke, fijne jongen die voor iedereen klaarstond. Zijn vader vertelt zijn verhaal aan de Stentor via Hakan Karalik van de Eyup Sultan Moskee Apeldoorn. ,,Het is een hartverscheurend verhaal", zegt hij. ,,Eren was in de bloei van zijn leven.”