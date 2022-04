Apeldoorn koerst met zeven wethouders op ‘brede welvaart’, met vergroening en verduurzaming

eredivisie volleybal ‘Brutaaltje’ Dynamo laat Sliedrecht in eerste play-off werken voor de winst

Met het behalen van de play-offs om de landstitel was het seizoen voor de volleybalsters van Draisma Dynamo eigenlijk al geslaagd. Het duel met veelvraat Sliedrecht Sport in de kwartfinales was vooral een toetje en na donderdagavond lijkt het daar bij te blijven. Het 3-1 verlies tegen de landskampioen was eervol.

