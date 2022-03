Apeldoorn op oorlogspad tegen Polenpark in Uddel: 1,6 miljoen euro aan dwangsommen

Apeldoorn grijpt in: snelheid rond centrum terug naar 30 km/u, fietsers en voetgan­gers krijgen voorrang

De maximumsnelheid op de centrumring in Apeldoorn gaat omlaag. Onder meer op de Laan van de Mensenrechten en Quarles van Uffordlaan is de limiet straks 30 kilometer per uur. Fietser en voetganger krijgen, als het even kan, hier en daar voorrang.

30 maart