Apeldoorn slaat als mountainbikestad mogelijk de vleugels uit naar Amerika: ‘Het was big, bigger, biggest’

Toch een bevrij­dings­fes­ti­val in Apeldoorn: ‘Zo groot als Groningen en Wageningen moet ooit lukken’

Mensen die donderdag in Apeldoorn zin hebben in een feestje, hoeven niet per se naar het Bevrijdingsfestival in Zwolle of Wageningen te reizen. Het kleine broertje op het Zwitsalterrein gaat ook door.

2 mei