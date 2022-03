Apeldoorn vangt Oekraïense vluchtelingen op in zorggebouw

Het is nog niet bekend hoelang deze eerste locatie voor noodopvang in gebruik blijft. De gemeente is aan het zoeken naar meer of andere huisvesting. Apeldoorn zet in eerste instantie in op de opvang van 400 mensen uit Oekraïne. Er is al gesproken met Accres, dat onder meer sportaccommodaties beheert. ‘Ook bekijken we aanbiedingen van andere organisaties of bedrijven’, meldt de gemeente. ‘Onorthodoxe oplossingen sluiten we hierbij vooralsnog niet uit. We nemen alle maatregelen die nodig zijn om de opvang snel voor elkaar te hebben.’