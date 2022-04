Apeldoorn verdubbelt aantal Oekraïense vluchtelingen en vangt 300 mensen op in Hoenderloo

UPDATEOp het terrein van de voormalige Hoenderloo Groep neemt Apeldoorn vanaf half mei maximaal 300 Oekraïense vluchtelingen op. Dat aantal komt bovenop de 290 vluchtelingen die momenteel al verblijven in Casa Bonita en de FSG Campus. Het is nog niet bekend hoe lang de opvang in Hoenderloo nodig is.

Sinds de oorlog in Oekraïne heeft Apeldoorn de opdracht om voor maximaal zeshonderd vluchtelingen uit dat land een plek te vinden in de gemeente. De eerste Oekraïners kwamen in Casa Bonita, waarna de tweede groep korte tijd in het Fletcher Hotel Beekbergen-Apeldoorn verbleef. Zij verhuisden even later naar de FSG Campus, aan de Laan van Westenenk.

Gefaseerd

Het aantal Oekraïense vluchtelingen wordt nu gefaseerd verdubbeld in Hoenderloo. In de aankomende weken en maanden worden zij opgevangen in de school, gymzaal en sporthal van de voormalige jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep.

Burgemeester Ton Heerts is ‘dankbaar’, zegt hij. ,,Ik ben blij dat we dit met de Emmagroep (eigenaar van het terrein in Hoenderloo, red.) en al eerder met FSG Sportcampus en de Zorggroep Apeldoorn af konden spreken. Daarnaast verblijven er rond de tweehonderd mensen in gastgezinnen of andere particuliere opvang in onze gemeente. De oorlog is nog niet voorbij. De nood is én blijft hoog.” Ook kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn werd door koning Willem-Alexander opengesteld voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Noodsituatie

De dorpsraad noemt de opvang van Oekraïners in Hoenderloo ‘prima’. ,,Dit is een noodsituatie. Deze mensen moeten ergens een plekje vinden”, zegt voorzitter Werner Ludwig. Volgens hem heeft de dorpsraad wel aan de gemeente gevraagd om te benadrukken dat de opvang tijdelijk is.

Ludwig: ,,Omdat er vorig jaar wat angst is ontstaan in het dorp, toen het terrein van de Hoenderloo Groep in de verkoop ging. Dat zat in de mogelijke komst van asielzoekers of migranten.” Die komen er echter niet: het terrein is verkocht aan de familie Vos, ook eigenaar van recreatiebedrijf EuroParcs.

Voor omwonenden en voor andere inwoners van Hoenderloo is er een inloopmoment op 3 mei van 19.00 tot 21.00 uur. Deze inloop is in de sporthal aan de Arckelaan. De nog niet ingerichte sporthal is dan te bekijken en er zijn vragen te stellen aan de locatiemanager en de gemeente.