Apeldoorn wil rechter omzeilen bij inlijven camping in Loenen: snelheid erin houden

met video Biljarters hard geraakt door hoge energie­prij­zen, heeft Henk uit Eerbeek de oplossing? ‘Ik heb goud in handen’

Een verwarmde biljarttafel die loeit op 35 graden, terwijl-ie net zoveel energie verbruikt als een driepersoonshuishouden. Het is in de huidige energiecrisis een blok aan het been voor kroegeigenaren, zoals Marco van Amersfoort uit Vaassen. Komt de oplossing uit Eerbeek? Volgens biljartondernemer Henk ten Berk de Boer wel. ,,Ik heb goud in handen.”

21 november