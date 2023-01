Apeldoorn wil snel over de A1 springen: 500 woningen, met dank aan het Rijk

Athletic Skills Model leert Eag­les-jeugd beter bewegen: ‘Laat Eagles een voorbeeld zijn’

Het zogenaamde Athletic Skills Model leert sporters veelzijdig bewegen. De in het afgelopen najaar geopende ASM-hal op de FSG Campus in Apeldoorn biedt iedere sportbeoefenaar de gelegenheid actief aan zijn motoriek te sleutelen. Nu de jeugdopleiding van eredivisievoetbalclub Go Ahead Eagles zich heeft geconformeerd aan de veelomvattende trainingsmethode, hopen FSG en de trainers van The Gym dat lokale amateursporters en -clubs dit voorbeeld weldra volgen.

26 januari