Apeldoorn zet in op nog twee spoortunnels over ringweg

Donaties stromen binnen voor ex-dakloze Celeste uit Apeldoorn: ‘Ik wist niet dat dit bestond’

Na een artikel in de Stentor, waar ex-dakloze Celeste (22) uit Apeldoorn haar verhaal uit de doeken deed over haar penibele financiële situatie, stromen de giften binnen. Veel mensen willen haar steunen, omdat ze door de hoge energieprijzen in de problemen dreigt te komen, net nu ze de zaken een beetje op orde heeft. ,,Dat dit bestaat, dat wist ik niet’’, zegt een overrompelde Celeste.

9 november